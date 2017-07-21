​На территории ярославской школы № 99 началось строительство многофункциональной спортивной площадки по программе «Газпром – детям». К выполнению работ подрядчик приступил в конце июня. В настоящее время идет формирование основания, завозятся материалы. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию к концу августа.



– Наш стадион давно устарел. И новость о том, что мы вошли в программу «Газпром – детям», была неожиданной и приятной, – рассказал директор СОШ № 99 Валерий Белов. – Новую площадку планируем задействовать с раннего утра до позднего вечера – она будет с освещением. Здесь будем проводить не только уроки физкультуры. У нас есть свой спортивный клуб, в котором занимаются дети и родители. На базе школы работает центр дополнительного образования, где тоже популярно спортивное направление. И еще с этого года мы решили активно развивать баскетбол.



При строительстве спортивного объекта применяются самые современные технологии, травмобезопасное искусственное всесезонное покрытие для игровых видов спорта. Рядом с площадкой оборудуют зону для занятий легкой атлетикой, где будут установлены гимнастические снаряды.



Всего в регионе в рамках программы «Газпром – детям» будет построено 20 пришкольных спортивных площадок. Об этом глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил во время своего визита в Ярославскую область в апреле этого года. На переговорах с врио губернатора Дмитрием Мироновым он также сообщил, что компания построит в регионе пять многофункциональных физкультурно-спортивных комплексов с универсальными залами и бассейнами – в Ярославле, Угличе, Переславле и поселке Семибратово.



Школа № 99, в которой учатся более 600 детей, в новом учебном году получит не только современную многофункциональную площадку. Учебное заведение благодаря активности родителей и педагогов стало участником губернаторской программы «Решаем вместе», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия». На территории школы будет реконструировано асфальтовое покрытие. Стоимость работ – около миллиона рублей.