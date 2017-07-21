​21 июля в Правительстве Ярославской области в рамках «Корпоративной недели» рассмотрели итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий, работающих в сфере дорожного хозяйства и транспорта. В обсуждении приняли участие заместители председателя Правительства региона Роман Колесов и Виталий Ткаченко, руководители ГП «ЯРДОРМОСТ», ГП ЯО «Ярославское АТП» и ОАО «Аэропорт «Туношна».



– Такие встречи с руководителями предприятий со стопроцентным участием области в рамках «Корпоративной недели» проводятся регулярно, – отметил Роман Колесов. – Они показывают реальное состояние дел. Во время обсуждений мы анализируем проблемные моменты и пути их решения. Это нам необходимо для формирования стратегии развития предприятий.



Руководители предприятий доложили о выполнении планов, состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, своевременности выплаты заработной платы.



Как отметил генеральный директор «Туношны» Анатолий Козлов, по итогам первого полугодия аэропорт Ярославль занимает 1-е место по грузопотоку и 5-е место по пассажиропотоку среди 14 аэропортов федерального значения, подведомственных МТУ ВТ ЦР ФАВТ. С июля предприятие перешло на круглосуточный режим работы, что дает возможность использования «Туношны» в полетных схемах крупных авиакомпаний в качестве запасного аэропорта.



– Планируется создать на базе нашего аэропорта линейную станцию по обслуживанию самолетов «Боинг», – рассказал Анатолий Козлов. – Мы будем проводить так называемые легкие формы обслуживания воздушных судов, которые осуществляются после суток налета. В настоящее время ведется текущий ремонт полосы. Работы проводит ГП «ЯРДОРМОСТ». Очень качественно делают, из хороших материалов. Контроль за ремонтом особый, так как полоса – это основной наш инструмент и ответственность. За счет собственных сил мы проектируем расширение аэровокзального комплекса.



Участники заседания обсудили основные проблемы на пути повышения эффективности деятельности предприятий. Например, для Ярославского АТП главный вопрос – износ подвижного состава.



– Чтобы мы могли полноценно конкурировать с коммерческими перевозчиками, нам необходимы новые машины, – отметил генеральный директор предприятия Олег Бирюков. – Кроме того, есть проблема с кадрами, а именно – в части подготовки водителей.



В завершение встречи было принято решение комплексно проанализировать главные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприятия, и проработать план дальнейших действий.