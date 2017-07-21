​22 июля в поселке Некрасовское состоится межрегиональный туристский этно-фестиваль «Соль Великая – 2017».



На центральной площадке туристического комплекса «Соляной остров» развернется блок исторических реконструкций, отражающих этапы становления и развития посада Большие Соли, одного из центральных городов Древней Руси. Среди них славянский лагерь X – XI веков, в границах которого будет воссоздана картина жизни древнего славянского поселения.



В рамках фестиваля также пройдет этнический фольклорный конкурс «Русская краса», участницами которого станут представительницы Ярославской и Костромской областей.



Творческая часть программы включает в себя разнообразные мастер-классы: по резьбе по дереву, изготовлению женских украшений из натурального камня, керамике, сырому валянию из шерсти, росписи по дереву. Кроме того, гостей праздника ожидает шоу на велосипедах «Velojump», выступление шоу-дуэта «Балалайка МИКС» и праздничный фейерверк.