​21 июля в Ярославле на стадионе «Юный спартаковец» состоялось торжественное открытие чемпионата России по пляжному волейболу. Участие в играх, организованных при поддержке Правительства региона и госкорпорации «Ростех», принимают более 30 сильнейших команд страны.



На открытии спортсменов и болельщиков приветствовал от имени главы региона первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин:



- Федерация волейбола уже давно хотела провести эти соревнования в Ярославле. И мы рады, что удалось воплотить идею в жизнь - организовать соревнования в зоне ЮНЕСКО. Думаю, в будущем мы будем претендовать и на проведение игр более высоко уровня - не только чемпионата России, но и чемпионата Европы.



На участие заявлены 13 женских и 16 мужских пар. Кроме того, приедут игроки юношеских Олимпийских игр.



Этап чемпионата России организован в регионе впервые. На стадионе в историческом центре города специально оборудовали новые тренировочные и игровые песчаные площадки. Соревнования проходят по 23 июля. Начало ежедневно в 10 часов. Вход свободный.



Игры по пляжному волейболу, как накануне сообщили спортсмены на пресс-конференции, проводятся при любой погоде и останавливаются только в сильную грозу.



В воскресенье днем состоятся финальные встречи, вечером - церемония награждения победителей.