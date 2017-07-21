Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие Ярославской области, благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду коллективов предприятий торговли области модернизируются производственные базы и внедряются современные формы обслуживания потребителей в регионе, на прилавках появляется все больше качественных товаров местных производителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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