|Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие Ярославской области, благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду коллективов предприятий торговли области модернизируются производственные базы и внедряются современные формы обслуживания потребителей в регионе, на прилавках появляется все больше качественных товаров местных производителей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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