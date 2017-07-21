Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником!



Вы вносите достойный вклад в социально-экономическое развитие Ярославской области, благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду коллективов предприятий торговли области модернизируются производственные базы и внедряются современные формы обслуживания потребителей в регионе, на прилавках появляется все больше качественных товаров местных производителей.



Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов