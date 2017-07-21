​21 июля представители ПАО «Северсталь» и ПАО «МРСК Центра» посетили Ярославский завод металлоконструкций. Цель визита, организованного департаментом инвестиций и промышленности области, – оценить производственные мощности и возможности предприятия.



– Межрегиональное сотрудничество открывает для предприятий региона не только возможности увеличения объемов сбыта, но и перспективы выхода на всероссийский рынок, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Александр Ермолов. – Ярославский завод металлоконструкций сегодня готов к реализации инновационных проектов и долгосрочному партнерству. Сотрудничество с такими крупными холдингами, как ПАО «Северсталь» и ПАО «МРСК-Центра», позволило бы предприятию в течение 2018 года в три раза увеличить объемы производства, нарастить компетенции и создать новые рабочие места.



В мае этого года ПАО «Северсталь» стало участником первого заседания координационного совета по развитию производственной кооперации. Во время своего первого визита в Ярославль вологодский промышленный холдинг определил ряд потенциальных партнеров из числа ярославских предприятий. В настоящее время идет второй этап работы – представители «Северстали» проводят аудит этих компаний, оценивают их производственный потенциал.



– В Ярославской области сильный машиностроительный сектор. В рамках реализации крупного долгосрочного проекта по замене доменных печей мы рассматриваем ЯЗМК как площадку для производства металлоконструкций, – рассказал директор по оперативным закупкам ПАО «Северсталь» Владимир Гибов.



«МРСК Центра», в свою очередь, определяет предприятие, готовое изготавливать многогранные металлические опоры. ЯЗМК уже выпустил пробный образец новой продукции и сегодня продемонстрировал его делегации.



– Совместно с Правительством региона мы проговариваем вопросы взаимодействия и возможности сотрудничества, – сообщил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» Александр Корнилов.



Также делегация ПАО «Северсталь» посетила производственное предприятие «Азимут». В настоящее время в рамках сотрудничества с вологодским холдингом ярославская организация выполняет поставки на сумму порядка 5 миллионов рублей в месяц. По итогам проведенных переговоров принято решение о расширении номенклатуры поставок. Планируется, что к концу текущего года объем ежемесячных закупок «Северстали» у ярославского предприятия вырастет до 15 миллионов рублей.