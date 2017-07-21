22 июля в Администрации Переславля-Залесского состоялся круглый стол на тему «Открытость власти», как одна из точек стратегии социально-экономического развития области». Участие в диалоге приняли заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, и.о. мэра Переславля-Залесского Владимир Волков, директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов, а также представители интернет-сообщества.



– Мы хотим понимать, какие проблемы волнуют сегодня людей, которые заняли определенную площадку в Интернете и которые являются лидерами мнений вне зависимости от того, какая это сфера – будь то IT, автомобили, мода или что-то еще, – отметила Екатерина Троицкая. – Для правильного определения направления вектора своей работы власти необходима прямая коммуникация с интернет-сообществом. Одной из тем обсуждения стала проблема отсутствия интернета в удаленных районах.



К 2018 году в 78 населенных пунктах в Ярославской области должны быть проложены волоконно-оптические линии связи, смонтированы узлы доступа с базовыми станциями Wi-Fi. Благодаря этому жители смогут получать услуги связи и широкополосный доступ к сети «Интернет» и, соответственно, муниципальные и государственные услуги в онлайн-режиме.



– На каких электронных площадках граждане могут получать информацию о деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления? – поинтересовались участники круглого стола.



Екатерина Троицкая ответила, что помимо официального портала органов государственной власти Ярославской области и официальных сайтов муниципальных образований, в регионе разработан ряд информационных ресурсов, таких как портал открытых данных, сайт губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», портал «Открытый бюджет Ярославской области».



Кроме того, уже в этом году начнет работу новый портал приема жалоб и предложений от граждан. По словам Екатерины Троицкой, портал позволит принимать и обрабатывать сообщения граждан по вопросам деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также публиковать ответы на сообщения граждан. Ответы на портале будут более оперативными – 8 – 10 рабочих дней, а не 30 дней, как в случае с официальными обращениями. На первоначальном этапе жалобы на портале смогут оставлять только жители Ярославля. Со следующего года он будет доступен во всем регионе.



Также в рамках мероприятия участники посетили местный филиал МФЦ, руководитель которого рассказал обо всех предоставляемых государственных и муниципальных услугах.



Справка



В марте 2017 года глава региона Дмитрий Миронов представил комплексную программу социально-экономического развития региона «10 точек роста Ярославской области». К участию в разработке программы были приглашены все жители области. Было собрано около 6,5 тысяч предложений. К разработке программы было привлечено экспертное сообщество, одна из экспертных групп работала по теме «Открытость и эффективность органов власти».