|Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. К этой дате сотрудники полиции приурочили акцию «Скажи мошенникам – НЕТ!», направленную на профилактику мошенничества, в первую очередь в отношении лиц преклонного возраста.
Участковые уполномоченные раздают гражданам листовки, которые наглядно и в доступной форме предупреждают о способах совершения таких преступлений и содержат рекомендации о том, как не стать жертвой обманщиков. Кроме того, сотрудники полиции организуют тематические встречи в различных социальных учреждениях.
Так, в комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района Ярославля сотрудники пресс-службы регионального управления МВД России провели мероприятие для участников группы дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Обсуждались способы мошенничества с использованием банковских карт и сотового телефона и методы защиты от таких преступлений.
Также пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел подготовила медиапроект «Профилактика преступлений». Создано 4 видеоролика: о мошенничестве с банковскими картами, с использованием сотового телефона и сети Интернет, под предлогом снятия порчи. Все материалы размещены на сайте УМВД России по Ярославской области.
Памятка по профилактике мошенничества
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вчера, 16:45
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