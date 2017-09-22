|21 сентября заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел совещание по вопросу страхования озимых посевов. В мероприятии приняли участие специалисты регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, руководители сельскохозяйственных предприятий и органов управления сельским хозяйством администраций муниципальных районов, представители страховых компаний.
Было отмечено, что в этом году погодные условия были неблагоприятными для АПК, поэтому актуальным стал вопрос обеспечения безопасности урожая. Вариант его решения – страхование.
– Правительство области и департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже сделали несколько шагов, направленных на активизацию страхования урожая сельскохозяйственных культур и привлечение федеральных средств на государственную поддержку этого направления, – сказал Валерий Холодов. – С начала 2017 года проводится работа по установлению связей со страховыми организациями, действующими на территории Ярославской области и Москвы.
По итогам совещания принято решение рекомендовать предприятиям АПК обеспечивать безопасность урожая путем страхования. Кроме того, департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка повторно обратится в Минсельхоз России с предложением о внесении изменений в законодательство по сельскохозяйственному страхованию. В частности, речь идет об исключении порога утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и увеличении господдержки в размере более 50% (до 80%) страховой премии. Также планируется предложить установить перечень основных рисков для конкретной климатической зоны.
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