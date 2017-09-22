​21 сентября 37 лучших работников лесного хозяйства Ярославской области были поощрены грамотами и благодарственными письмами губернатора области, Федерального агентства лесного хозяйства, Правительства региона, департамента лесного хозяйства. Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, в областном Правительстве.

От имени губернатора Дмитрия Миронова с профессиональным праздником собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства Роман Колесов.

– Благодаря вашей работе нам удалось добиться значительных успехов, – отметил Роман Колесов. – Так, в этом году в регионе в четыре раза сократилась незаконная вырубка леса, а совсем недавно Ярославская область занимала второе место по этому показателю в Центральном федеральном округе. Кроме того, по итогам текущего года ожидается увеличение объема лесовосстановления на 40 процентов по сравнению с 2016-м.

Также Роман Колесов высоко оценил результаты масштабной акции по уборке лесов. За три месяца вывезено 2 тысячи кубометров бытового мусора, это примерно 400 самосвалов.

– Результаты вашей работы отмечены как на региональном, так и на федеральном уровне. Спасибо вам за ваш нелегкий труд! – сказал Роман Колесов.

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