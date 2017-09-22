​21 сентября в областном центре на автодроме Заволжского политехнического колледжа ярославцы с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали мастерство на ежегодном конкурсе фигурного вождения автомобилей.



– Мы давно сотрудничаем с Заволжским отделением общества инвалидов, потому что еще с 2005 года на базе нашего учебного заведения был открыт центр профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказала директор Заволжского политехнического колледжа Людмила Кригер. – Подготовкой кадров из числа граждан этой категории также занимаемся много лет. Поэтому мы с удовольствием принимаем этот конкурс на нашем автодроме. Здесь огромная территория, которая соответствует всем требованиям ГИБДД к подготовке водителей и проведению экзаменов.



Преподаватели колледжа разработали для конкурсантов специальные задания, организовали тренировочные заезды, а также выступили в качестве судей.



Первая часть – теоретическая, во время нее проверяли знания участников. Вторая, практическая, часть конкурса включала комплекс упражнений: остановку и начало движения на подъеме, маневрирование в ограниченном пространстве задним ходом, змейку, парковку и другие.



Водители с инвалидностью выступали на личных автомобилях, оборудованных с учетом возможностей их здоровья. Победителем конкурса стал Андрей Осорин, показавший лучшее время проезда трассы и набравший наименьшее количество штрафных баллов. Он справился с заданиями за 1 минуту 57 секунд. Второе и третье места заняли Дмитрий Смелов и Оксана Круглова.



Справка



Мероприятие проводится ежегодно по гранту департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области при участии регионального департамента образования и депутатского корпуса областной Думы. Организатором конкурса является Заволжское отделение Всероссийского общества инвалидов Ярославля.