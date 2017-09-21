​В Угличском районе у деревни Плоски завершилась модернизация площадки по производству молока с перевооружением под молочно-товарную ферму. Она принадлежит компании «Мир», которая входит в холдинг «АгриВолга».



Ферма рассчитана на 420 голов крупного рогатого скота дойного стада с беспривязной технологией содержания коров. В сам комплекс входят молочно-товарная ферма, родильное отделение, два телятника и другие вспомогательные сооружения. Цель проекта – создание полного цикла производства молока.



Как отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов, развитие органического сельского хозяйства сейчас является одним из приоритетных направлений деятельности агропромышленного комплекса области. Действуют различные меры поддержки. Серьезно расширяют свои производства и другие сельхозпредприятия холдинга.



– В настоящее время агрохолдинг завершает реализацию инвестиционного проекта по модернизации молочно-товарной фермы на 500 голов в районе деревни Бурмасово Угличского района. Работа ведется в рамках подписанного на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Ярославской области и некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции», – рассказал Валерий Холодов. – Вторым этапом проекта станет строительство площадки для содержания специализированного мясного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 1000 голов в деревне Черницино. Объем инвестиций в проекты холдинга составит 155 миллионов рублей.



Что касается молочной фермы, специалисты отмечают: ее создание – это новый подход к производству молока, интеграция в органическое производство. На площадке применены лучшие технические решения и органические способы производства, в частности, бережное и бесстрессовое содержание животных со свободным доступом к выгульным пастбищам. Кормление обеспечивается собственной продукцией, произведенной по органическим стандартам земледелия.



Большое внимание на новом производстве уделено и условиям работы персонала. Установленное здесь высокотехнологичное оборудование заметно облегчило труд работников.



Объем инвестиций составил больше 86 миллионов рублей. При выходе фермы на проектную мощность здесь будет производиться 2300 тонн молока в год.