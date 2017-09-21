В Государственной Думе Российской Федерации открылась выставка «Золотое кольцо в ростовских гравюрах», приуроченная к 50-летию туристического маршрута Золотое кольцо и Всемирному дню туризма. В церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители региональных парламентов.

Открыл мероприятие депутат Государственной Думы, член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин.

– Очень яркие образы и филигранная техника показывают величие наших городов, их историю, – сказал Игорь Игошин, оценивая представленные работы.

Депутат отметил, что за последние несколько лет внутренний туризм в стране интенсивно развивается, и такие города Золотого кольца, как Углич, Ростов, Ярославль, привлекают все больше российских туристов.

Организатором выставки выступила ростовская мастерская печатной графики «Арт-градъ» (музей-мастерская гравюры на территории Ростовского кремля). Гравер Игорь Чернышов представил свои работы, изображающие города и достопримечательности Золотого кольца и Ярославской области в исторической ретроспективе – на момент 100-летней давности. Тема гравюр – русские праздники. Так, в коллекции представлены изображения рождественской Москвы, пасхального Ярославля, Ростова на Масленицу, Троицы в Сергиевом Посаде, Ильина дня в Рыбинске и др.

– Ярославская область славится своими художниками и мастерами, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Тема выставки перспективна для нашего региона: в работах ростовского гравера запечатлены яркие моменты жизни городов Золотого кольца. Это хорошие впечатления, которые, уверена, многие гости выставки пожелают получить в реальном мире и обязательно посетят наш регион.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
11:45
18 просмотров
2017.09.22 В Переславле-Залесском прошел выездной форум «Ярославский управдом»
2017.09.22 В регионе началась работа, направленная на улучшение качества питьевой воды
2017.09.22 Предпринимателей Ярославля научили пользоваться порталом бизнес-навигатора МСП
2017.09.22 В Угличском районе завершилась модернизация молочно-товарной фермы на 420 голов крупного рогатого скота
2017.09.21 Победителем IV конкурса по фигурному вождению автомобилей среди инвалидов стал Андрей Осорин