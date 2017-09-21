В Государственной Думе Российской Федерации открылась выставка «Золотое кольцо в ростовских гравюрах», приуроченная к 50-летию туристического маршрута Золотое кольцо и Всемирному дню туризма. В церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители региональных парламентов.



Открыл мероприятие депутат Государственной Думы, член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин.



– Очень яркие образы и филигранная техника показывают величие наших городов, их историю, – сказал Игорь Игошин, оценивая представленные работы.



Депутат отметил, что за последние несколько лет внутренний туризм в стране интенсивно развивается, и такие города Золотого кольца, как Углич, Ростов, Ярославль, привлекают все больше российских туристов.



Организатором выставки выступила ростовская мастерская печатной графики «Арт-градъ» (музей-мастерская гравюры на территории Ростовского кремля). Гравер Игорь Чернышов представил свои работы, изображающие города и достопримечательности Золотого кольца и Ярославской области в исторической ретроспективе – на момент 100-летней давности. Тема гравюр – русские праздники. Так, в коллекции представлены изображения рождественской Москвы, пасхального Ярославля, Ростова на Масленицу, Троицы в Сергиевом Посаде, Ильина дня в Рыбинске и др.



– Ярославская область славится своими художниками и мастерами, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Тема выставки перспективна для нашего региона: в работах ростовского гравера запечатлены яркие моменты жизни городов Золотого кольца. Это хорошие впечатления, которые, уверена, многие гости выставки пожелают получить в реальном мире и обязательно посетят наш регион.