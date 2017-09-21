|21 сентября в Ярославском бизнес-инкубаторе прошел тренинг «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП». Участие в нем приняли около 40 студентов ярославских вузов и начинающих предпринимателей.
Цель тренинга – обучение использованию сервисов портала бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс создан Федеральной корпорацией МСП для граждан, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Портал ориентирован на предпринимателей, работающих честно, легально, готовых платить все налоги и отчисления.
– Информационно-аналитическая система «Бизнес-навигатор МСП» создана для оказания предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Это уникальный по функционалу ресурс, с помощью которого можно проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу: рассчитать бизнес-план, оценить уровень конкуренции, подобрать помещения под выбранный вид деятельности, а также найти информацию о мерах поддержки бизнеса, актуальные планы закупок крупнейших заказчиков, каталог франшиз и многое другое. Данный инструмент является важной составляющей в работе инвестблока Правительства по развитию сегмента МСП в Ярославской области. Мы продолжим работу по масштабированию этого проекта, чтобы бизнес-навигатором могли пользоваться предприниматели во всех муниципальных образованиях региона.
Основным принципом бизнес-навигатора МСП является ориентированность на требования предпринимателей. С самого начала создания портала рабочая группа включала в себя представителей деловых общественных объединений предпринимателей, Агентства стратегических инициатив и банковских ассоциаций.
– Ресурс бизнес-навигатора я оценил буквально после 5 минут использования. В нем собраны хорошая аналитика и статистика, за которую предприниматели готовы платить большие деньги, а здесь это бесплатно, – поделился впечатлением от бизнес-навигатора Данила Грибов, резидент Ярославского бизнес-инкубатора, президент дизайн-студии «Блокнот». – Государство выполнило большую часть работы за предпринимателя, остается только брать и делать. Тем более что интерфейс у портала достаточно простой для пользователя любого уровня.
С помощью бизнес-навигатора МСП можно выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подобрать в аренду помещение для бизнеса и быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. Сервисы бизнес-навигатора МСП работают на основе официальных статистических данных, в том числе о средней заработной плате, налогах, других обязательных платежах. Параметры и виды наиболее востребованных бизнесов, которые включены в бизнес-навигатор МСП, выбраны совместно с деловыми объединениями предпринимателей. Виды поддержки проработаны с банками, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.
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