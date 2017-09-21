В регионе началась практическая работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества питьевого водоснабжения и улучшение ситуации в сфере водоотведения.



Так, работы по замене старых аварийных сетей в настоящее время проводятся в Пошехонском районе силами ГП «Северный водоканал». Предприятие будет обслуживать еще восемь районов области. Это стало возможным благодаря передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению на областной уровень. В целом система водоснабжения и водоотведения будет поделена на две части: северную, где «якорным» водоканалом стало рыбинское предприятие, и южную. Здесь основным водоканалом является ярославский.



– Активы водоканалов, особенно небольших населенных пунктов в районах, крайне изношены, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Главой региона поставлена задача обеспечить население качественной питьевой водой. За счет консолидации активов, укрупнения, повышения масштабов производства создаются условия для привлечения как бюджетных, так и внебюджетных инвестиций.



Специалисты основных водоканалов проводят обследование водопроводного и канализационного хозяйства своих районов, осуществляют текущие противоаварийные работы. По словам Андрея Лукашова, износ сетей местами составляет 75%. Он также отметил, что в Пошехонье ремонтные работы ведутся с применением новой технологии. Для этого Северным водоканалом были приобретены специальные установки, так называемые разрушители.



– Эти установки используются для выполнения проколов под дорогами, пешеходными зонами, проезжей частью, то есть там, где затруднено выполнение раскопок, – рассказал директор ГП «Северный водоканал» Сергей Ивенков. – Известно, что открытые раскопки влекут за собой массу проблем, доставляют неудобства. Приобретение подобной установки значительно оптимизирует сроки выполняемых работ. Кроме того, это позволит избежать лишних трат, сэкономив на восстановлении асфальтового покрытия.



Новая техника позволяет сделать прокол под дорогой, разрушить там старую трубу и проложить на ее месте новую.



С 1 января часть полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, которые раньше были закреплены за муниципальными образованиями, передана на областной уровень. С начала следующего года в область должны быть переданы и полномочия по организации водоснабжения. В настоящее время в региональную собственность уже перешли активы двух основных водоканалов – Ярославля и Рыбинска.