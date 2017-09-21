​В Переславле-Залесском состоялся очередной выездной форум «Ярославский управдом». Участники мероприятия, среди которых были представители региональных департаментов госжилнадзора и жилищно-коммунального хозяйства, а также областного фонда содействия капремонту многоквартирных домов, общественной организации «АСЖ Ярославия», обсудили проблемные вопросы сферы ЖКХ. Всего на сегодняшний день подобные мероприятия состоялись в 9 муниципальных образованиях.



– Первый форум «Ярославский управдом» прошел в июне. И мы уже можем оценить эффективность подобных площадок. Она, на наш взгляд, заключается в оперативности. Большинство вопросов можно решить очень быстро и прямо на месте, – сказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – График проведения форумов доведен до сведения всех глав органов местного самоуправления и опубликован на официальном сайте нашего департамента.



В Переславле участники форума, в частности, обсуждали вопросы, касающиеся отношений между управляющими компаниями и собственниками, а также ведения тарифной политики и установления нормативов по коммунальным услугам, капитальному ремонту и благоустройству дворов. Председатель комитета экономики департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина пояснила жителям: тарифы на услуги ЖКХ устанавливаются один раз в год. В текущем году в среднем по области повышение составило 4,9 процента.



– В настоящее время в Ярославской области плата граждан находится на уровне инфляции. Этого удалось добиться благодаря минимальному росту тарифов на коммунальные услуги. Средний тариф для населения на отопление у нас один из самых низких в ЦФО, в остальных регионах он значительно выше. То же самое касается и тарифа на электроэнергию. С 1 июля он составляет 3,43 рубля за киловатт-час. Это также самый низкий показатель в Центральном федеральном округе, – пояснила Марина Уткина.



Особое внимание на встрече было уделено вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. До конца текущего года в Переславском районе должны быть выполнены строительно-монтажные работы на восьми многоквартирных домах на общую сумму 12 миллионов рублей. Сейчас из 15 видов запланированных работ 10 находятся в стадии завершения. Сроки окончания – октябрь – декабрь текущего года.



Справка



В 2017 году впервые в регионе по поручению его главы Дмитрия Миронова Правительством области организованы встречи представителей органов исполнительной власти с жителями Ярославской области в формате выездных форумов с целью вовлечения собственников в процесс управления своими домами.



Открытая дискуссионная площадка нового формата дает уникальную возможность обсудить с представителями власти самые острые вопросы, выявить причины возникающих проблем и способы их устранения, обменяться опытом в процессе живого общения.