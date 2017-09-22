|22 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» в Ярославле состоится церемония торжественного открытия Всероссийского турнира по самбо на Кубок Губернатора Ярославской области.
Мероприятие проводится с целью популяризации и дальнейшего развития самбо в регионе. Его задачами являются повышение спортивного мастерства, обмен опытом и укрепление спортивных связей с городами России, комплектование сборной команды Ярославской области для участия в первенстве России, пропаганда здорового образа жизни.
Ставший традиционным в рамках этих соревнований юношеский турнир проводится в семнадцатый раз. Соревнования являются отборочными на финал первенства России, которое пройдет во Владивостоке с 5 по 9 октября. Планируется, что в состязаниях примут участие около 200 спортсменов из 20 регионов страны.
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вчера, 15:45
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