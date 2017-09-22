​Новые налоговые льготы, направленные на улучшение в регионе инвестиционного климата и социально-экономического положения моногородов, предполагает законопроект, внесенный губернатором в Ярославскую областную Думу.



Так, в соответствии с проектом закона для участников специальных инвестиционных контрактов ставка по налогу на прибыль организаций будет снижена до ноля процентов.



Также законопроект предполагает введение новой категории налогоплательщиков – это резиденты территорий опережающего социально-экономического развития. Для них в соответствии с Налоговым кодексом РФ устанавливаются льготные ставки налога на прибыль организаций: ноль процентов в течение пяти налоговых периодов с начала получения первой прибыли на территории опережающего развития и 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.



Кроме того, проект закона предусматривает предоставление льгот по налогу на имущество организаций резидентам территорий опережающего развития и участникам специальных инвестиционных контрактов.