|22 сентября при участии Министра Открытого правительства Михаила Абызова состоялась конференция по реализации приоритетных программ «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Участие в ее работе принял заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.
– Сегодня для бизнеса улучшение делового климата является одной из главных задач государственной экономической политики, – отметил в своем выступлении Роман Колесов. – Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации определена в качестве приоритетной, одной из ее целей является снижение административной нагрузки на бизнес. Ярославская область активно внедряет значимые положения реформы.
Также Роман Колесов поделился с коллегами из других регионов опытом работы по осуществлению контрольно-надзорных полномочий в Ярославской области. При региональном Правительстве была создана рабочая группа, в которую вошли все надзорные органы федерального и регионального значения. Ее работа позволяет обобщить лучшие практики и провести реформирование оптимально и эффективно.
В целях реализации приоритетного направления стратегического развития России «Реформа контрольно-надзорной деятельности» в настоящее время сформирован состав регионального ведомственного проектного комитета, который контролирует ход исполнения программы. В настоящее время в Ярославской области осуществляется информатизация процессов и внедрение системы оценки эффективности и результативности деятельности органов регионального государственного контроля.
Кроме того, в регионе ежемесячно проходит бизнес-час с участием представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты области, а также аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Справка
21–22 сентября для представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти состоялась конференция, посвященная реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Мероприятие проводил Аналитический центр и Минэкономразвития России. В повестке дня конференции – актуальные вопросы, связанные с реализацией приоритетных проектов реформы.
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