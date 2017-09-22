|22 сентября директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов проверил выполнение поручения главы региона Дмитрия Миронова о проведении ремонта теплосистемы в Дубках. Здесь завершен монтаж изоляции на одном из участков магистрального трубопровода – от ТЭЦ-3 до самого поселка.
– Состояние тепловых сетей – это всегда вопрос номер один в теплоснабжении. Отсутствие изоляции на тепловых сетях может приводить к большим тепловым потерям, а зимой и к прекращению теплоснабжения жилищного фонда и социальных объектов, – сказал Андрей Лукашов. – Масштабная реконструкция теплотрассы, которая произведена в поселке Дубки, позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.
В ходе реконструкции проведены гидравлические испытания для подтверждения целостности и надежности данного участка трубопровода. Затем были демонтированы остатки существующей изоляции, сделана антикоррозионная подготовка металлических поверхностей трубопровода. И только после этого состоялся непосредственно монтаж тепловой изоляции. Завершающим этапом работ стала установка защитного стального кожуха.
Обновленный трубопровод имеет антикоррозийное покрытие, современную тепло- и пароизоляцию. Всего восстановлено 800 метров изоляции. Стоимость работ составила 2 миллиона рублей. Все мероприятия проводились без ограничений подачи потребителям услуги горячего водоснабжения.
Также специалисты компании отчитались о ходе подготовки района к зиме. Всего в рамках комплекса мероприятий теплоэнергетики отремонтировали 32 котельные и подготовили более 200 километров тепловых и 300 километров водопроводных и канализационных сетей. Было отмечено, что в целом, подготовка всех объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в осенне-зимний период проводилась в плановом режиме под контролем надзорных органов и органов исполнительной власти области.
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