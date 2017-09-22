​22 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию образования республик Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Торжества прошли в Москве в Государственном Кремлевском дворце.



– Сегодня республики Ингушетия и Карачаево-Черкесия отмечают 25-летие со дня своего образования. Их жители по праву гордятся вкладом в славную историю России, – отметил Дмитрий Миронов. – Ярославскую область и республики Северного Кавказа связывают многовековые традиции дружбы и добрососедства, сотрудничество в культурной и образовательной сферах, экономике и туризме. У нас еще много точек соприкосновения. Важно, чтобы партнерство между нашими регионами развивалось и дальше.



Напомним, глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не раз приезжал в Ярославскую область. Так, в августе этого года он принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю 240-летия Рыбинска. С творческими номерами выступили перед рыбинцами самодеятельные коллективы Ингушетии. А ее глава поздравил жителей с Днем города и сообщил, что республика намерена развивать связи с Ярославской областью. Все возможные точки соприкосновения, как отметил Юнус-Бек Евкуров тогда, будут внимательно изучены и проработаны.



– Спасибо всем, кто прибыл сюда разделить с нами празднование 25-летия со дня образования Республики Ингушетия, знаменующего важный этап в жизни ингушского народа. – сказал Юнус-Бек Евкуров. – 25 лет назад республика начинала с нуля, а сейчас у нас немало причин для гордости. От имени всего народа благодарю всех, кто разделил с нами праздник возрождения ингушской государственности. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, мира и благополучия, удачи и новых достижений. Процветания моей родной Ингушетии и братской Карачаево-Черкесии, счастья и благоденствия всем россиянам.



В рамках празднования юбилейной даты образования республик в Кремлевском дворце была организована экспозиция живописи художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, прошли мастер-классы и презентации, посвященные уникальным образцам историко-культурного наследия двух субъектов Федерации, а также состоялся праздничный концерт.



В нем приняли участие народные и заслуженные артисты республик. Перед зрителями выступили лучшие вокалисты: Тимур Дзейтов, Тамара Яндиева, Лема Нальгиева, Рагда Ханиева, Алаудин Эсмурзиев и другие. Среди приглашенных звезд были известная исполнительница Сати Казанова, певец Али Димаев, а также знаменитый музыкальный коллектив «Хор Турецкого», группа «Кватро».