​23 сентября на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле состоялось захоронение останков военнослужащих Красной армии: командира 286-й стрелковой дивизии 54 армии Ленинградского фронта полковника Геннадия Соколова и солдата Павла Захарова. Ярославцы, погибшие во время Великой Отечественной Войны, были найдены мордовскими поисковиками в Ленинградской и Тверской областях.



В церемонии захоронения приняли участие заместитель начальника Управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, ярославские ветераны, представители поисковых отрядов, школьники, а также родственники погибших бойцов. Открыл митинг мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он поприветствовал родственников незабытых героев и отметил роль потомков в сохранении исторической правды о подвиге наших людей.



Ольга Воскресенская, сводная племянница полковника Геннадия Соколова, поблагодарила представителей власти и поисковиков. И поделилась воспоминаниями о членах своей семьи.



– Я принадлежу к тому поколению людей, для которых события Великой Отечественной войны еще свежи. Я работала учителем истории и очень много времени сама вместе со своими учениками посвятила поисковым мероприятиям, – сказала Ольга Воскресенская. – Я очень хорошо знала родного брата Геннадия Соколова. Он руководил Ботаническим садом в нашем педагогическом институте. У меня, к сожалению, нет воспоминаний о самом нашем герое. Но все же мы одна семья, и его возвращение на родную землю для меня очень значимое событие.



Как рассказал руководитель общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан Ильдар Бикбаев, также принявший участие в митинге, останки комдива Геннадия Соколова были обнаружены в районе урочища Воронова в Ленинградской области. А бойца Красной армии Павла Захарова нашли в Зубцовском районе Тверской области.