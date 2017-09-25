​29 сентября в общественных приемных губернатора Ярославской области в городских округах и муниципальных районах пройдет день бесплатной юридической помощи.



С 9 до 17 часов граждане могут получить консультацию по правовым вопросам по следующим адресам:



– с. Большое Село, пл. Советская, д. 5, каб. 25;



– пгт Борисоглебский, пл. Советская, д. 5;



– с. Брейтово, пл. Советская, д. 1, каб. 20;



– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;



– г. Данилов, Соборная пл., д. 14а, каб. 3;



– г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д. 1;



– г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18, каб. директора Опочининской библиотеки;



– с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 23, каб. 38;



– пгт Некрасовское, ул. Мира, д. 6;



– пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, каб. районного совета ветеранов;



– г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 9;



– г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9, каб. 218;



– г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56, 2-й этаж, зал совещаний;



– г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 89, каб. 227;



– г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35, каб. 8;



– г. Углич, Успенская площадь, д. 2, каб. 101;



– г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20г;



– г. Ярославль, Ленинградский пр., д. 50;



– г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 74а;



– г. Ярославль, Московский пр., д. 107, каб. 335а.