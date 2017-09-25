​Ход ремонта в областной больнице, который проводится по поручению губернатора Дмитрия Миронова, 25 сентября проинспектировал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.



С рабочим визитом глава региона побывал в медучреждении в августе. В нефрологическом отделении, где последний ремонт был в 1998 году, к лету 2017 года частично разрушилось покрытие стен, полы были отремонтированы лишь небольшими участками, коммуникации устарели и местами протекала. Многие пациенты единственного в Ярославской области гематологического отделения проходили лечение в коридорах.



– То, что я увидел, не выдерживает никакой критики, – сказал по итогам осмотра больницы Дмитрий Миронов. – В таких условиях люди, тем более с такими серьезными заболеваниями, не должны получать медицинскую помощь. Надо не только провести капитальный ремонт, но и заменить оборудование.



Глава региона дал поручение в сжатые сроки привести помещения в порядок, а также заменить медицинское оборудование.



– В нефрологическом отделении ремонт уже начался, полностью проведены все демонтажные работы, – отметил Руслан Саитгареев. – В некоторых помещениях строители уже приступили к оштукатуриванию стен. Работают быстро, вопросов к ним пока не возникает. Процессы, связанные с перепланировкой, уже практически везде завершены. Каждая палата теперь будет оборудована своим санузлом. Кое-где уже проложены новые коммуникации.



Исполняющий обязанности главного врача медучреждения Александр Корнилов сообщил: количество коек в отделении останется прежним – их будет 35. Однако условия пребывания пациентов изменятся кардинально, в палатах появится современная мебель и необходимое оборудование.



– Для нас этот ремонт – настоящее событие, – подчеркнул Александр Корнилов. – В отделении находятся достаточно тяжелые пациенты. Их лечение, как правило, длительное, а пребывание часто сопровождается присутствием родных и близких, которые оказывают помощь по уходу за больными. Поэтому комфортные условия крайне важны.



Сейчас пациенты размещены в соседних отделениях. Однако, как отметили сегодня, если заданные темпы работы будут сохранены, нефрологи областной больницы начнут работать в обновленных помещениях уже через месяц – полтора.



В ближайших планах – ремонт и расширение гематологического отделения. Сейчас 50 коек размещается в помещении на 30 мест. Затем предстоит реконструировать территорию больницы и подъездные дороги.