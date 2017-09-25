​Датская компания «3D Printhuset» использует 3D-принтер производства ярославского ООО «СПЕЦАВИА» для строительства в Копенгагене офис-отеля площадью 50 квадратных метров. Это первый российский образец подобной техники, который применен для печати зданий в Европе.



Фундамент здания, которое будет располагаться в портовой зоне города, вблизи причалов круизных лайнеров, уже заложен. Идет печать стен.



– Работу над проектом с датскими партнерами мы начали в прошлом году, – рассказал генеральный директор ООО «СПЕЦАВИА» Александр Маслов. – Учитывая пожелания и технические требования заказчика, летом изготовили и отгрузили строительный принтер. Для этого заказа мы впервые использовали новую печатающую головку, что позволило значительно увеличить производительность оборудования и улучшить качество поверхности стен. Вопросы экспорта решали при консультационной поддержке Центра экспорта Ярославской области. Мы рады, что именно наш строительный принтер получил первую европейскую прописку и успешно начал работу.



Попытки печатать сооружения предпринимались в Евросоюзе и ранее. Но это здание, в отличие от предшествующих, полностью отвечает строгим правилам и стандартам ЕС. В дальнейшем датские предприниматели намерены оказывать строительные услуги по печати на ярославском оборудовании небольших зданий в формате Building on Demand (BOD) также в других европейских странах.



– Центр экспорта всегда рад помочь таким компаниям, как «СПЕЦАВИА», с выходом на зарубежные рынки, – говорит генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Для нас важно расширять границы зарубежных поставок предприятий региона, способствовать развитию их экспортного потенциала.



Справка



«СПЕЦАВИА» (Ярославль, Россия) – производитель и разработчик профессионального 3D-оборудования для промышленности и строительства. Компания является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров. В 2015 году под Ярославлем компанией «СПЕЦАВИА» напечатан первый в России жилой дом площадью 165 кв. м. На принтере, аналогичном поставленному в Данию, в прошлом году был напечатан замок из «Игры престолов» в Екатеринбурге. Сейчас ООО «АМТ», входящее в группу компаний «СПЕЦАВИА», прошло экспертизу для получения статуса резидента инновационного центра «Сколково».



Опыт экспортных поставок компании – Дания, Молдова, Казахстан.