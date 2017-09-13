|Ярославская область вошла в число лидеров рейтинга Минэкономразвития по организации предоставления государственных услуг по принципу одного окна за II квартал 2017 года.
– Еженедельно в многофункциональные центры в нашем регионе обращаются около 15 тысяч человек за получением порядка 320 видов государственных и муниципальных услуг, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – И каждый день мы работаем над повышением эффективности системы МФЦ для удобства жителей области.
В итоговом рейтинге все субъекты РФ были разбиты на группы четырех уровней. Очень высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ продемонстрировали 53 региона, в том числе Ярославская область, набрав более 80 баллов из ста возможных.
В числе показателей, по которым шла оценка субъектов РФ, доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности многофункциональных центров и единому фирменному стилю. Кроме того, в рейтинге учитывалось использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.
Справка
В Ярославской области полностью создана и успешно работает сеть многофункциональных центров: 21 центр «Мои Документы» и 19 территориально обособленных подразделений. МФЦ есть в каждом муниципальном районе и городском округе.
Более подробную информацию об услугах можно узнать на портале МФЦ: https://mfc76.ru.
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