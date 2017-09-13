​Итоги работы областного единого информационно-расчетного центра за 9 месяцев 25 сентября обсудили на пресс-конференции в Правительстве области.



Филиалы и офисы АО «ЯроблЕИРЦ» уже открыты в Ярославле, Ярославском, Тутаевском, Переславском, Ростовском, Некрасовском, Рыбинском, Угличском, Некоузском, Пошехонском, Мышкинском и Борисоглебском районах.



– В Тутаевском районе, где жители стали получать вместо 6 – 7 квитанций единый платежный документ, собираемость платежей составляет более 90 процентов, – сообщил советник председателя Правительства Павел Юхвидин. – Положительная динамика наблюдается и в других районах. Соответственно, ресурсоснабжающие организации вовремя получают деньги за оказанные населению услуги.



Сегодня организация производит начисление платы за капитальный ремонт во всех муниципальных районах. Перечень остальных жилищно-коммунальных услуг варьируется.



– В Тутаевском районе, например, в квитанцию включены все виды услуг, кроме газоснабжения, – рассказала генеральный директор АО «ЯроблЕИРЦ» Любовь Новоселова. – В Переславском районе – отопление, водоотведение, электроэнергия, холодная и горячая вода. В Дзержинском районе Ярославля в единый платежный документ вошли все виды услуг, кроме отопления и горячей воды, в Заволжском – электроэнергии, холодного водоснабжения и водоотведения. Список услуг по мере заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями будет расширен.



В ближайшее время единый информационно-расчетный центр будет оказывать услуги жителям Даниловского, Брейтовского, Любимского районов. Для своевременной доставки квитанций в отдаленные населенные пункты заключен договор с курьерской организацией. Кроме того, до конца года будет проработан вопрос о предоставлении населению платежных документов в электронном виде.



– Из-за некорректной передачи информации от наших контрагентов иногда возникают ошибки в начислениях, но хочется успокоить всех квартиросъемщиков, что в каждом таком случае уже в следующем месяце будет произведен перерасчет, – добавила Любовь Новоселова. – На обратной стороне квитанции указаны телефоны и адрес филиала, куда можно обратиться за помощью.



Без комиссии единые квитанции можно оплатить через Сбербанк, «Промсвязьбанк», Почту России, сайт ЯроблЕИРЦ, платежную систему А3, кассы «ТНС-Энерго».