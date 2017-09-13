​Ярославская область впервые приняла участие во Всероссийском параде коммунальной техники, организованном по инициативе Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 23 сентября. Основной площадкой в нашем регионе стал Рыбинск.



На параде была продемонстрирована современная техника, а также готовность энергетиков и коммунальных предприятий к бесперебойной работе в зимний период.



– За последние годы парк предприятий сферы ЖКХ значительно вырос и обновился, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – В арсенале наших коммунальщиков не только снегоуборочные машины, грейдеры, погрузчики, но и малогабаритная техника, способная убирать узкие тротуары, не нанося урон покрытию, а также новые машины для прочистки ливневой канализации. На параде жители Ярославской области получили уникальную возможность увидеть специализированную технику в работе и познакомиться c людьми, которые каждый день трудятся, делая нашу жизнь комфортнее.



Особый интерес и восторг вызвала игра в боулинг ковшами экскаваторов. Виртуозное управление этими мощными машинами продемонстрировали работники Рыбинского водоканала, который совсем недавно перешел в государственную собственность Ярославской области.



Для детей была подготовлена своя часть программы. Они с удовольствием участвовали в конкурсе рисунка «Машина времени», а также в интерактивной игре «Дорожные вытворяшки» вместе с героями мультфильмов. Победители были награждены призами.



Закончился парад коммунальной техники праздничным концертом.