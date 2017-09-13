|Ярославская область впервые приняла участие во Всероссийском параде коммунальной техники, организованном по инициативе Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 23 сентября. Основной площадкой в нашем регионе стал Рыбинск.
На параде была продемонстрирована современная техника, а также готовность энергетиков и коммунальных предприятий к бесперебойной работе в зимний период.
– За последние годы парк предприятий сферы ЖКХ значительно вырос и обновился, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – В арсенале наших коммунальщиков не только снегоуборочные машины, грейдеры, погрузчики, но и малогабаритная техника, способная убирать узкие тротуары, не нанося урон покрытию, а также новые машины для прочистки ливневой канализации. На параде жители Ярославской области получили уникальную возможность увидеть специализированную технику в работе и познакомиться c людьми, которые каждый день трудятся, делая нашу жизнь комфортнее.
Особый интерес и восторг вызвала игра в боулинг ковшами экскаваторов. Виртуозное управление этими мощными машинами продемонстрировали работники Рыбинского водоканала, который совсем недавно перешел в государственную собственность Ярославской области.
Для детей была подготовлена своя часть программы. Они с удовольствием участвовали в конкурсе рисунка «Машина времени», а также в интерактивной игре «Дорожные вытворяшки» вместе с героями мультфильмов. Победители были награждены призами.
Закончился парад коммунальной техники праздничным концертом.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
27 просмотров
2017.09.25 На выставке «Отдых» Ярославская область отмечена двумя дипломами2017.09.25 С начала года в регионе ликвидировано 146 несанкционированных свалок2017.09.25 Областной единый информационно-расчетный центр уже обслуживает более 500 тысяч счетов2017.09.25 Екатерина Троицкая: «Ярославская область – в числе регионов с высокой эффективностью организации деятельности МФЦ»2017.09.13 В Европе возводят здание с использованием 3D-принтера, изготовленного в Ярославле