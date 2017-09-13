​В регионе продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.



В рамках рейдовых мероприятий в Рыбинске обнаружено пять мест несанкционированного размещения твердых коммунальных и строительных отходов общим объемом 76 кубометров: в районе автодороги к садоводческому некоммерческому товариществу «Надежда-2» и у границ потребительского гаражного кооператива «Переборы-1».



– Специалисты проанализировали состав отходов на несанкционированных свалках. Установлено, что лицами, совершившими данное административное правонарушение, являются владельцы ближайших гаражей, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – По итогам гаражным кооперативом проведены работы по ликвидации в полном объеме всех пяти мест несанкционированного размещения отходов.



С начала таяния снега в регионе выявлено более 400 несанкционированных свалок, из них ликвидировано 146 общим объемом около 5 тысяч кубометров мусора.