|В регионе продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.
В рамках рейдовых мероприятий в Рыбинске обнаружено пять мест несанкционированного размещения твердых коммунальных и строительных отходов общим объемом 76 кубометров: в районе автодороги к садоводческому некоммерческому товариществу «Надежда-2» и у границ потребительского гаражного кооператива «Переборы-1».
– Специалисты проанализировали состав отходов на несанкционированных свалках. Установлено, что лицами, совершившими данное административное правонарушение, являются владельцы ближайших гаражей, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – По итогам гаражным кооперативом проведены работы по ликвидации в полном объеме всех пяти мест несанкционированного размещения отходов.
С начала таяния снега в регионе выявлено более 400 несанкционированных свалок, из них ликвидировано 146 общим объемом около 5 тысяч кубометров мусора.
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