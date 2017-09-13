​19–21 сентября представители департамента туризма Ярославской области и туриндустрии региона приняли участие в 23-м Международном Российском Туристическом Форуме «Отдых-2017».



Выставка проходила на площадке ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Турпотенциал региона представили 17 участников, в том числе Агротуристический комплекс El Rancho, туроператоры «Яроблтур», «Ярославские путешествия», «Русская классика», «Волга-тур» , «Я-туроператор», «РусИнТур», туристские информационные центры Переславля-Залесского и Углича, Тутаева и Мышкина, музей «Ростовский кремль», усадьба «Воронино», Ярославский иНекрасовский районы.



– На выставке мы сделали первый серьезный шаг в реализации задач стратегии развития отрасли в регионе, шаг от теории к конкретным решениям, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Ключевой темой нашего участия в форуме стал городской туризм. В Ярославской области немало уникальных городов, сочетающих культурное наследие и водное богатство. Это огромный потенциал, учитывая, что сейчас индивидуальный турист предпочитает отдых именно в городах. Поэтому мы целенаправленно переходим к комплексному продвижению городов региона как самостоятельных и цельных объектов привлекательных для туристов. В связи с этим ключевыми темами взаимодействия с потенциальными партнерами на выставке и в деловой программе форума стали вопросы привлечения профильного турпотока и реализации брендинговых проектов.



Главным элементом презентации Ярославской области стал общий стенд региона, который подчеркнул уникальную атмосферу набережной Ярославля как узнаваемого символа региона. Гостевая зона стенда стала точкой притяжения участников выставки. Здесь можно было отдохнуть, сфотографироваться и пообщаться.



– Мы намеренно отошли от привычных канонов оформления стенда. Работали на визуальное и эмоциональное восприятие, – прокомментировала Юлия Рыбакова. – Идея стенда оказалась настоящей находкой – у нас был огромный поток гостей, а рядом работали наши операторы. Наш стенд получил высокую оценку оргкомитета форума и коллег из других регионов.



Также на выставке Ярославская область представила новую линейку турпродуктов. В их числе – комплекс туристических маршрутов, разработанный в рамках программы внутреннего туризма, предложения на осенне-зимний сезон, на новогодние каникулы. Кроме того, в профильной секции были презентованы гастрономические специалитеты региона.



Интерес к сотрудничеству с областными коллегами высказали туроператоры Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, регионов Урала.



По итогам трех дней работы Ярославская область стала обладателем двух наград. Дипломом было отмечено активное участие делегации региона в мероприятиях форума и выставки. Также в Национальном рейтинге развития событийного туризма в России наш регион занял 8-е место среди 85 участников.



– Признание нашей работы на уровне профессионального сообщества особенно ценно, – прокомментировала Юлия Рыбакова. – В настоящее время событийный туризм является одним из наиболее востребованных направлений в Ярославской области.