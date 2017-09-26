​Глава государства Владимир Путин распорядился выделить в текущем году средства для ряда учреждений здравоохранения, организаций социального обслуживания, дополнительного образования и культуры Ярославской области. Деньги будут выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации. Распоряжение об этом появилось на официальном сайте Кремля сегодня, 26 сентября.



Согласно документу, уже в текущем году больше 113 миллионов рублей будет направлено на ремонт и закупку оборудования в 10 учреждений здравоохранения Ярославля и Рыбинска. Наибольшее количество средств – больше 28 миллионов рублей – поступят с областную клиническую больницу на приобретение медицинского оборудования. На эти же цели будут направлены деньги в областную онкологическую больницу, клиническую больницу №9, областную детскую больницу и рыбинскую городскую больницу №1. В списке – ярославская клиническая больница №10, Городская больница имени Семашко, детская клиническая больница №1, клиническая больница №2, детская поликлиника №5. Здесь будет произведен капитальный ремонт помещений.



Дополнительно около 10 миллионов рублей будет направлено также организациям социального обслуживания. На приобретение специальных оборудованных автотранспортных средств для перевозки инвалидов деньги выделяются ярославскому центру социального обслуживания населения «Светоч», Гаврилов-Ямскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей, Рыбинскому реабилитационному центру «Здоровье» и Брейтовскому «Комплексному центру социального обслуживания населения».



Также больше 4 миллионов 200 тысяч рублей выделяется на ремонт спортивного зала Некоузской детско-юношеской спортивной школе. И около 8 миллионов 600 тысяч будет направлено на капремонт Дворца культуры «Вымпел» в Рыбинске.