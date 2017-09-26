​До конца сентября начнется строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Татищев Погост и Марково в Ростовском районе, а также к селу Купанскому Переславского муниципального района. Общая протяженность сетей – порядка 30 километров. Работы будут проведены в рамках программы синхронизации, которая реализуется силами подрядных организаций «Газпрома».



Возобновление газификации в регионе произошло благодаря перезагрузке отношений между Правительством Ярославской области и ПАО «Газпром». В рамках соглашения, подписанного губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании Алексеем Миллером в феврале, с 2017 по 2021 год «Газпром» вложит в газификацию муниципальных районов порядка 2 миллиардов рублей.



– Газификация повысит инвестиционную привлекательность региона, сделает комфортнее жизнь тысяч людей, которые очень ждут прихода голубого топлива в свои дома, – сказал Дмитрий Миронов. – За пять лет «Газпром» собирается построить в Ярославской области более 550 километров межпоселковых газопроводов. Наша задача – выполнять все свои обязательства, чтобы эффективное сотрудничество с компанией продолжалось во всех направлениях, в том числе, и в социальном. В рамках программы «Газпром – детям» в этом году уже построены 20 пришкольных стадионов. На очереди – пять ФОКов.



Как сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов, строительство межпоселковых газопроводов в Ростовском и Переславском районах позволит подключить к голубому топливу систему газораспределения ряда населенных пунктов, а также создаст условия для дальнейшей газификации домовладений.



– Наша основная задача – синхронизировать работу, которую ведет «Газпром», с развитием внутрипоселковой сети газораспределения и газификации отдельных объектов – котельных, жилых домов и социальной сферы, - подчеркнул Андрей Лукашов.



В связи с тем, что полный ввод в эксплуатацию газифицируемых объектов-потребителей связан с серьезной пусконаладочной работой и получением необходимых разрешений, завершение газификации на этих участках произойдет после окончания отопительного сезона 2017 – 2018 годов.