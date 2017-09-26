​Благодаря активному участию общественной приемной губернатора Ярославской области в Рыбинске приведена в порядок могила героя Дмитрия Денисова. 26-летний разведчик погиб в 2001 году во время боевых действий в Чечне. Посмертно награжден орденом Мужества.



– К нам обратилась председатель рыбинского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Елена Карпова. Она сообщила, что захоронение Дмитрия Денисова на Южном кладбище превратилось в поросший травой холм с покосившимся памятником, – рассказал руководитель общественной приемной губернатора в Рыбинске Александр Мышкарев. – Рядом похоронены родители героя, у них памятника вообще не было. Ухаживать за могилами оказалось некому: семья Денисовых переехала в наш город из Туркмении.



Исправить ситуацию помог рыбинский предприниматель Виталий Барулев. Место захоронения за короткий срок приведено в порядок: восстановлен памятник Дмитрию Денисову, сделано надгробие над могилой его родителей, мемориальный комплекс вымощен тротуарной плиткой.



20 сентября у могилы героя епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин отслужил заупокойную литию. После состоялся памятный митинг с участием Героев России Алексея Чагина и Михаила Ланцева, председателя Общественной палаты региона Сергея Березкина, представителей общественности и городских властей, а также учеников 20-й школы города Рыбинска, где учился Дмитрий Денисов.



– Защищая Родину, наш земляк Дмитрий Денисов отдал самое дорогое – свою жизнь. В наших сердцах мы всегда будем хранить память о героях, об их подвигах, – сказал Сергей Березкин.



В школе №20 открыта музейная экспозиция, посвященная разведчику Денисову. Воспитанники учебного заведения взяли шефство над местом захоронения.