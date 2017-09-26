​Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в текущем году средств для ряда учреждений здравоохранения, организаций социального обслуживания, дополнительного образования и культуры Ярославской области. Финансирование в сумме более 136 миллионов рублей поступит из резервного фонда главы государства.



Свыше 113 миллионов рублей из этой суммы предусмотрено для учреждений здравоохранения Ярославля и Рыбинска. Порядка 28 миллионов зарезервировано на приобретение медицинского оборудования для областной клинической больницы. Также поддержку по этой статье получат областная онкологическая больница, клиническая больница №9, областная детская больница и рыбинская городская больница №1. В пяти медучреждениях города Ярославля будет сделан капитальный ремонт помещений. Это клиническая больница №10, больница имени Семашко, детская клиническая больница №1, клиническая больница №2, детская поликлиника №5.



Около 10 миллионов рублей планируется направить организациям социального обслуживания. Средства на приобретение специально оборудованных автотранспортных средств для перевозки инвалидов выделяются ярославскому центру социального обслуживания населения «Светоч», Гаврилов-Ямскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей, рыбинскому реабилитационному центру «Здоровье» и Брейтовскому комплексному центру социального обслуживания населения.



Кроме того, 4,2 миллиона рублей предусмотрено на ремонт спортивного зала Некоузской детско-юношеской спортивной школы и около 8,6 миллиона – на капремонт дворца культуры «Вымпел» в Рыбинске.