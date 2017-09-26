​26 сентября в Ярославле состоялась отчетно-стратегическая сессия, посвященная итогам первого года работы Регионального центра инжиниринга. В ней приняли участие руководители инвестблока Правительства области, ведущие специалисты Международного центра инжиниринга и инноваций, предприниматели и сотрудники РЦИ.



РЦИ – это структурное подразделение ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства». Он создан для повышения технологического уровня предприятий региона за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач.



– С уверенностью можно сказать, что за год РЦИ стал востребованной структурой поддержки малого и среднего производственного бизнеса, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Кроме того, РЦИ активно включился в работу регионального инвестблока по развитию внутриобластной и межрегиональной производственной кооперации. Для того чтобы получать заказы у крупных предприятий, малому и среднему бизнесу приходится модернизироваться и доказывать свой высокий уровень технологической готовности. В этом ему не обойтись без услуг РЦИ, которые направлены в том числе на доращивание высокотехнологичных поставщиков для крупных компаний и госкорпораций.



В 2016 году поддержку РЦИ получили 55 субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году центр планирует расширить список партнеров до 65.



Предприятия, воспользовавшиеся услугами РЦИ в прошлом году, уже внедряют разработки в производство. Например, для компании ООО «Мастер-Моторс» спроектирована установка кокильного литья вместе с оснасткой, а также проработана технология кокильного литья деталей микродвигателей. Для компании ООО «Протем» сформирована программа модернизации, которая на сегодняшний день уже почти реализована. ООО «Ярославль-инжиниринг» заказало проектирование штампа для изготовления замков для конвейерных лент. Он был разработан, изготовлен и уже запущен в серийный выпуск.



– РЦИ помог нам получить финансирование и выйти на специалистов, которые способны выполнить требования по изготовлению оборудования, – сообщил директор ООО «Ярославль-инжиниринг» Павел Балюк. – В результате мы уже внедряем продукцию в России и ближайших странах и собираемся расширять производственную линейку, продолжая работу с РЦИ.



Взаимодействие с Региональным центром инжиниринга позволяет малым и средним предприятиям сокращать затраты на создание новой продукции. Также РЦИ ведет работу по обучению предприятий региона системе бережливого производства.



При этом центр не только решает конкретные задачи предприятий, но и помогает им встроиться в стратегические процессы, происходящие в экономике региона. Так, в рамках развития производственной кооперации центр проводит технический аудит предприятий, претендующих на позиции поставщиков для крупных организаций и холдингов. Сегодня уже завершена первая очередь аудитов.



– В России создано 45 центров инжиниринга. Программа, которой они придерживаются, уже показала свою эффективность, – сказал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Международный центр инжиниринга и инноваций» Алексей Плотников. – Работу РЦИ Ярославской области оцениваем исключительно положительно, его услуги востребованы. Виден рост показателей и интереса предприятий к инструментам инжиниринговой поддержки.