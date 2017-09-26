​28 – 29 сентября в Ярославле пройдет международный туристический форум «Visit Russia». Ключевой темой станет перезагрузка Золотого кольца России. По мнению генерального директора регионального туристического агентства «Яроблтур» Игоря Казина, туристическая индустрия впервые сможет выступить с предложениями обновления старейшего российского маршрута.



– Ярославль уже в седьмой раз принимает форум на своей площадке. Но в этом году мы впервые сможем взглянуть на развитие маршрута с практической точки зрения, – пояснил Игорь Казин. – За 50 лет Золотое кольцо стало слишком привычным и для туристов, и для операторов. Туристический рынок требует обновлений. Но при этом каждому игроку необходимо понимать стратегию действий и перспективу.



Если стратегия – компетенция координирующих органов, то главная задача туриндустрии – продавать конкретные турпродукты, подчеркнул Игорь Казин. И эти продукты должны быть интересны потребителю. Форум «Visit Russia» – серьезная площадка для реализации этих инициатив.



– Форум собирает профессиональное сообщество. Поэтому разговор всегда получается конкретный, – сказал Игорь Казин. – Мы же при этом видим цель презентовать Ярославскую область в наиболее выгодном свете. Программа форума отвечает этим ожиданиям. Мы будем говорить о конкретных механизмах продвижения региона, делая акцент на брендинге и маркетинговых инструментах. Презентуем новые продукты.