​26 сентября Ростовский районный суд принял решение об изъятии не используемого по назначению земельного участка. Для Ярославской области это прецедент, ставший возможным благодаря усилению земельного контроля.



Участок сельскохозяйственного назначения площадью более 30 тысяч квадратных метров расположен в районе деревни Согило. Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в ходе проверок было установлено, что земля не использовалась по назначению, поэтому было принято решение о ее изъятии с целью продажи с публичных торгов.



– Наша цель не изъятие участков, а стимулирование их собственников на соблюдение земельного законодательства. Земля должна работать, – подчеркнул Максим Фролов. – По итогам заседания суд удовлетворил требование департамента.



Мероприятия по контролю за использованием земель в регионе продолжаются. Материалы проверок направляются в УФНС для запуска процедуры применения повышающего коэффициента земельного налога – до 1,5 процента. Кроме того, по итогам рассмотрения Россельхознадзором результатов проверок нарушители Земельного кодекса могут быть привлечены к административной ответственности. В случае неустранения нарушений инициируется процедура изъятия земельного участка в муниципальную собственность.



С начала года в Ярославской области проведено порядка 500 проверок на общей площади 1361,3 га, в том числе 467,5 га земель сельхозназначения. Выявлено 70 нарушений на площади 232,1 га, в том числе 15 – на земельных участках сельскохозяйственного назначения на площади 222,2 га. Основные нарушения – неиспользование земельных участков или использование их не по назначению.