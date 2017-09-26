​26 сентября губернатор Дмитрий Миронов проинспектировал ход ремонта дорожного покрытия на улице Маяковского в Ярославле. Работы здесь ведутся по региональной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская», которая реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Участок от проспекта Авиаторов до улицы Университетской протяженностью 2,6 километра ремонтирует Угличское ДСУ. Строители демонтировали бортовой камень, уложили выравнивающий слой, произвели ремонт колодцев. Уже установлены дорожные знаки и светофоры, сделана разметка.



Завершение работ запланировано на 20 октября. Проверять их качество будет передвижная лаборатория – измерительный аэродромно-дорожный комплекс. Сегодня глава региона проехал в нем по отремонтированному участку дороги.



– Данная лаборатория позволяет провести детальную оценку качества выполненных работ сразу по многим параметрам. Сейчас данные получены, их изучат специалисты. Только после этого будет принято решение, соответствует данная дорога стандартам или нет, – сообщил Дмитрий Миронов. – Предварительно можно сказать, что в целом работы выполнены неплохо. Однако в некоторых местах есть проблемы с поперечным уклоном. А это значит, на дороге может застаиваться вода, что, в свою очередь, не лучшим образом скажется на безопасности движения. Учитывая, что неподалеку находится школа, это очень важное обстоятельство.



Дмитрий Миронов поручил исполняющему обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгению Моисееву взять вопрос под особый контроль.



Также глава региона попросил ускорить работу по обустройству остановочных комплексов, поскольку сейчас людям негде укрыться от дождя. Мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал исправить ситуацию в кратчайшие сроки.



Еще один важный вопрос – качество разметки. За месяц, который прошел с момента нанесения, она заметно потемнела. По мнению губернатора, при процедуре приемки дороги эта составляющая также не должна остаться без внимания.



В рамках выездного совещания его участники обсудили ход программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» в целом. Общий объем финансирования на текущий год составляет 1,3 миллиарда рублей, из них 625 миллионов – из федерального бюджета.



Евгений Моисеев проинформировал: в этом году планируется отремонтировать 50 объектов , из них 15 – на дорогах регионального значения, 35 – местного. Общая протяженность ремонтируемых участков – 76 километров. Ожидается, что в результате реализации мероприятий доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится к концу года с 44,3 до 51,5 процента. Для ликвидации 14 мест концентрации ДТП планируются мероприятия по устройству и восстановлению 23 светофорных объектов, 7,7 километра освещения, 600 метров тросовых ограждений.



Глава региона поинтересовался сроками выполнения работ и соблюдением подрядчиками условий контрактов.



– К сожалению, имеет место нарушение сроков исполнения контрактов по региональным дорогам, – ответил Евгений Моисеев. – За это подрядным организациям выставляются штрафные санкции и пени. На текущий момент они составляют уже почти 15 миллионов рублей.



Дмитрий Миронов поручил Евгению Моисееву регулярно докладывать о ситуации.



– Прошу вас держать этот вопрос на личном контроле, – сказал губернатор. – Дороги должны быть отремонтированы качественно и в срок.