​С 22 по 29 сентября в Ярославле проходит смена фармацевтического интернационального лагеря инноваций «ФИЛИН». В образовательном проекте принимают участие 80 студентов из 27 профильных вузов России, Белоруссии, Армении, Казахстана.



– Фармкластер – одна из наиболее активно развивающихся отраслей ярославской промышленности, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Лагерь «ФИЛИН» уже не первый год собирает в Ярославле талантливых ребят. Наша задача – помочь им определиться с дальнейшей работой, показать возможности наших фармацевтических компаний. Кадровый вопрос сегодня является одним из самых актуальных для руководителей предприятий. Мы не раз обсуждали это на встречах с представителями региональной промышленности. И такие мероприятия, как «ФИЛИН», помогают нам подготовить квалифицированных работников для ярославской экономики.



Фармацевтический интернациональный лагерь инноваций «ФИЛИН» – это недельная образовательная программа для студентов выпускных курсов по наиболее актуальным вопросам производства лекарственных средств.



– Лагерь – это уникальный проект. В этом году мы собрали ребят из стран Евразийского союза, чтобы помочь определиться с дальнейшим выбором направления работы в рамках их профессии, – рассказала организатор проекта Ирина Наделяева. – Нам хочется вырастить новую фармацевтическую элиту, чтобы в будущем эти старшекурсники не просто разрабатывали новые лекарственные препараты, но и вершили политику, связанную с лекарственным обеспечением на таком большом пространстве.



Сегодня ребята побывали в Центре трансфера фармацевтических технологий, созданном на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Здесь не только готовят высококвалифицированные кадры, но и занимаются разработкой технологий для получения новых высокоэффективных отечественных инновационных и импортозамещающих лекарственных средств.



Специалисты показали гостям лабораторию фармразработок и производства активных субстанций.



– В нашем центре представлены все научные подразделения, от разработки и реализации химических идей до создания лекарственного средства и его клинических испытаний. Именно это мы сегодня и продемонстрировали участникам «ФИЛИНа», – рассказал директор ЦТФТ им. М.В. Дорогова Михаил Корсаков.



Рабочий день воспитанников лагеря строго расписан. Студенты уже посетили ярославское предприятие «Тева». Представители других фармацевтических компаний проводят различные тренинги и конкурсы. С лекциями и мастер-классами выступают ведущие специалисты отрасли.



Активно развивающийся кластер фармацевтической промышленности и современной инновационной медицины является частью стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года «10 точек роста».