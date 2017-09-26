​С 26 по 29 сентября три организации региона принимают участие в бизнес-миссии в Узбекистан. Организатором поездки выступил Центр экспорта Ярославской области.



– Работа по организации этой бизнес-миссии шла на протяжении трех последних месяцев, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Потенциальные партнеры подобраны индивидуально под профиль каждой из компаний-участников. Кстати, по рейтингу РЭЦ Узбекистан занимает первое место среди стран, наиболее перспективных для российского экспорта, поэтому мы уверены, что ярославские производители найдут там хороших партнеров.



Участниками деловой поездки стали представители ЗАО «Кондор-Эко», разработчика и производителя оборудования для пылегазоочистки, завода дорожных машин и НПК «Протэкт» – это производитель пластиковых сеток и аварийных ограждений из полимерных материалов.



Встречи пройдут в Ташкенте, на базе отеля «Сити Палас». В программе также участие в выставках UzEnergyExpo/UzStroyExpo – биржа контактов с партнерами и посещение узбекских предприятий.



Это уже вторая бизнес-миссия, организованная ярославским Центром экспорта в текущем году. Первая состоялась в мае, предприниматели посетили Армению.