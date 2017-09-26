|С 26 по 29 сентября три организации региона принимают участие в бизнес-миссии в Узбекистан. Организатором поездки выступил Центр экспорта Ярославской области.
– Работа по организации этой бизнес-миссии шла на протяжении трех последних месяцев, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Потенциальные партнеры подобраны индивидуально под профиль каждой из компаний-участников. Кстати, по рейтингу РЭЦ Узбекистан занимает первое место среди стран, наиболее перспективных для российского экспорта, поэтому мы уверены, что ярославские производители найдут там хороших партнеров.
Участниками деловой поездки стали представители ЗАО «Кондор-Эко», разработчика и производителя оборудования для пылегазоочистки, завода дорожных машин и НПК «Протэкт» – это производитель пластиковых сеток и аварийных ограждений из полимерных материалов.
Встречи пройдут в Ташкенте, на базе отеля «Сити Палас». В программе также участие в выставках UzEnergyExpo/UzStroyExpo – биржа контактов с партнерами и посещение узбекских предприятий.
Это уже вторая бизнес-миссия, организованная ярославским Центром экспорта в текущем году. Первая состоялась в мае, предприниматели посетили Армению.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
20:30
17 просмотров
2017.09.26 Фармацевтический лагерь «ФИЛИН» собрал в Ярославле студентов со всей страны2017.09.26 Дмитрий Миронов проинспектировал ход ремонта на ярославских дорогах2017.09.26 В регионе принято первое судебное решение об изъятии земли, не используемой по назначению2017.09.26 Директор турагентства Игорь Казин: «На «Visit Russia» будем говорить о конкретных механизмах продвижения региона»2017.09.26 Подведены итоги первого года работы Регионального центра инжиниринга