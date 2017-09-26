​27 сентября в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике пройдет межрегиональный семинар «Русский костюм на клубной сцене».



Участие в нем примут ведущие специалисты в области русского костюма. В их числе – кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделом ИЗО и ДПИ Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Юлия Иванова, которая является автором и членом жюри всероссийского проекта «Русский костюм на рубеже эпох». Кроме того, в Ярославль приедет исследователь и собиратель русского народного костюма, автор многочисленных изданий, посвященных русскому традиционному костюму, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей фольклора Сергей Глебушкин.



Также на семинар приглашен начальник отдела по хранению, реставрации и пошиву костюмов Государственного академического Северного русского народного хора, художник-модельер, стилист, член жюри всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», директор модельного агентства Николай Терюхин.



Семинар будет посвящен следующим темам: «Русский костюм на сцене: виды костюмов, особенности стилизации, технологические и образные аспекты создания моделей», «В поисках образа: мотивы русского костюма в современном моделировании», «Костюм народного хора. Традиция и современные тенденции». Слушателями станут работники культурно-досуговой сферы, руководители творческих коллективов и все заинтересованные в сохранении русского костюма.



В программе – посещение выставки «Нарядная жизнь. Традиционные женские головные уборы» Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.