​28 – 29 сентября в Ярославле пройдут мероприятия в рамках проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП II)». В России его реализует Совет Европы при сотрудничестве с аппаратом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.



Целью ПРЕКОП II является анализ лучших международных практик по предотвращению коррупции и совершенствованию механизма противодействия коррупции на региональном и муниципальном уровнях. Проект действует в России с 2016 года, и до Ярославской области аналогичные семинары прошли уже в шести регионах.



– В предотвращении коррупционных проявлений заинтересованы и сами предприниматели, и органы власти, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Сегодня мы предоставляем бизнесу серьезный набор мер поддержки, работаем над созданием благоприятного делового и инвестиционного климата как в регионе в целом, так и в каждом муниципальном образовании. Важный элемент этой работы – доверие между бизнес-сообществом и органами власти. Безусловно, избыточная контрольно-надзорная функция мешает предпринимателям развиваться и оказывает влияние на показатели развития экономики региона. Задача участников проекта – обсудить конкретные механизмы по выстраиванию правомерного и эффективного взаимодействия предпринимательской среды и контрольно-надзорных органов, органов власти.



В мероприятии примут участие ведущие эксперты Совета Европы, представители института уполномоченного по правам предпринимателей, органов власти, юридического и бизнес-сообщества. Запланирован визит главы программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петра Зиха.



На семинаре в Ярославле обсудят контрольно-надзорные мероприятия на муниципальном уровне, виды коррупции, затрагивающие предпринимателей, и представят основные рекомендации органам власти, чтобы свести коррупционные проявления в этой сфере к минимуму.



Справка



ПРЕКОП II является логическим продолжением проекта ПРЕКОП РФ – совместной программы Совета Европы и Европейского союза «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», которая реализовывалась в период с 2013 по 2015 год. Участниками ПРЕКОП РФ стали более 1500 представителей института уполномоченного по защите прав предпринимателей, ведущих бизнес-организаций, юридических ассоциаций, а также различных государственных органов Российской Федерации. В рамках проекта были подготовлены тренинг-пособие и ряд экспертных заключений по вопросам законодательства и практик, направленных на предотвращение коррупции.