|Штаты 43 больниц и поликлиник региона пополнились выпускниками Ярославского государственного медуниверситета. До конца недели число приступивших к работе молодых специалистов достигнет 126.
– В числе новых врачей – 12 стоматологов, 9 анестезиологов-реаниматологов, 8 акушеров-гинекологов, 6 хирургов, 5 терапевтов, 6 рентгенологов, по 4 эндокринолога, офтальмолога и невролога, – сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский. – Молодые специалисты трудоустроены в городские больницы, а также в медучреждения 10 районов области.
В государственной системе здравоохранения региона сегодня более 5 тысяч врачей и 10480 средних медицинских работников. Проблема кадрового дефицита остается актуальной для медорганизаций всех уровней. По словам Сергея Луганского, с приходом молодежи многие волнующие жителей области вопросы здравоохранения будут решены.
Наибольшее количество начинающих медиков трудоустроено в клиническую больницу №9 Ярославля. К ней относятся 5 поликлиник в Дзержинском районе города и два стационара, рассчитанные на 500 койко-мест.
– За последние 10 – 15 лет впервые в нашу больницу приходит такое количество выпускников – 17: после интернатур, ординатур и специалитета, – рассказал главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» Станислав Белокуров. – 11 человек будут работать в поликлиниках, 6 – в стационарах. Абсолютно разный профиль: хирурги, анестезиологи, кардиологи, участковые терапевты, офтальмологи. Теперь потребности в узких специалистах в поликлиниках Дзержинского района нет.
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