​Направления реализации региональной программы развития туризма 27 сентября были рассмотрены на заседании Правительства области.



– В соответствии со стратегией «10 точек роста» к 2025 году мы намерены добиться увеличения турпотока почти в два с половиной раза более чем вдвое – до восьми миллионов человек ежегодно, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Кроме того, к этому сроку мы ставим задачу почти вдвое увеличить долю туризма в валовом региональном продукте – с двух с половиной до семи процентов. Программа – это пошаговый инструментарий для достижения конкретных целей. Дороги, благоустройство зоны ЮНЕСКО, реставрация памятников архитектуры и рядовой застройки – это тоже элементы работы по привлечению туристов в регион.



По словам директора департамента туризма Юлии Рыбаковой, достичь поставленных целей планируется как за счет более качественного использования существующего туристического потенциала, так и с помощью развития новых, современных видов туризма.



– В стратегии развития туризма, принятой в июне этого года, четко прописано, каким образом мы будем решать поставленные перед нами Правительством задачи, – сказала Юлия Рыбакова. – Среди основных направлений работы – снижение сезонности турпотока за счет развития качественного событийного туризма и создание грамотных брендов, а также выстраивание коммуникаций с потребителями. Мы хотим серьезно изменить ситуацию в Ярославском регионе. Планируем совершить переход в высшую лигу туризма и за 8 лет войти в пятерку крупнейших турцентров страны.



Юлия Рыбакова отметила, что сегодня частью базовых предложений региона являются гастрономические туры. С учетом близости Ярославля к Москве интересны событийный и конгрессно-деловой туризм. Но наиболее эффективной становится работа в направлении культурно-городского и природно-рекреационного туризма.



– Эти рынки прибавляют по 25 – 30 процентов в год в отличие от других сегментов, которые растут всего на 3 – 5 процентов, – добавила Юлия Рыбакова. – Поэтому нам для разных рынков нужны разные стратегии. Для городского и водного туризма требуются крупные прорывные инфраструктурные проекты. Для культурного и круизного туризма – пересмотр и совершенствование прежних программ.



Планируется, что инфраструктурные проекты в отрасли будут развиваться в рамках кластерной стратегии. Туристско-рекреационные кластеры уже доказали свою эффективность и получили высокие оценки участников процесса. В настоящее время подготовлены предложения по включению ряда ярославских проектов в федеральную программу по развитию въездного и внутреннего туризма на 2019 – 2025 годы. Речь идет о кластерах по круизному туризму «Большая Волга Ярославии», по культурно-познавательному туризму «Ярославия» и «Золотое кольцо 2.0».



Первым шагом в развитии городского туризма станет благоустройство центров городов. В Ярославле перспективными проектами, в частности, названы зоопарк, Петропавловский парк и здание бывшего военного госпиталя. В Рыбинске – реконструкция фасада Мучного двора, дальнейшая работа над проектом «Ярославское взморье», строительство пассажирского причала речного вокзала и благоустройство набережной. Ростов, как было отмечено, уже является существенной точкой притяжения туристов. Здесь и Ростовский кремль, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и уникальное производство финифти, и озеро Неро. Однако экономическая эффективность туризма достаточно низкая. Среди приоритетных инвестиционных проектов – порядка 10 зданий, которые могут быть использованы в дальнейшем в различных турпрограммах.



Перспективные проекты также определены в Угличе, Переславле-Залесском, Тутаеве.