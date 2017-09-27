​27 сентября, во Всемирный день туризма, в квартале «Злато место» на улице Революционной в центре Ярославля открылся новый туристический объект – «Паспортный стол Золотого кольца».



Теперь все гости города могут оформить себе паспорта путешественников и удостоверения пешеходов. В них можно будет поставить отметки о посещении заведений, входящих в туристический комплекс города. Также из паспортного стола можно отправить открытки с видами Ярославля – столицы Золотого кольца – в любую точку мира.



– Мы поддерживаем инициативу мэрии областного центра, предпринимателей и всех тех, кто участвовал в открытии этого паспортного стола, – сказал заместитель директора регионального департамента туризма Виталий Бормотов. – Надеюсь, что в ближайшее время многие граждане России и зарубежных стран получат здесь паспорта и удостоверения.



На открытие комплекса приехали ребята из Новгородской области, которые участвовали в конкурсе «Золотое кольцо глазами детей». А первый паспорт пешехода был вручен обладателю сказочного имени – мальчику Добрыне Никитичу Богатыреву.



Паспортный стол будет работать с 10 часов утра до 6 вечера с одним выходным – по понедельникам. Вся процедура получения документа займет у туриста 15 – 20 минут. Благодаря паспорту путешественника можно будет получить скидки в некоторых учреждениях столицы Золотого кольца.