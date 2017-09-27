​Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ. На мероприятие, которое откроют председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, приглашены представители всех регионов страны.



– В прошлом году Ярославская область была представлена на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» впервые после многолетнего перерыва, – отметил Дмитрий Миронов. – Считаю, что тогда мы хорошо поработали. Уже в первый день заключили шесть соглашений на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей. Также мы презентовали семь приоритетных направлений развития АПК региона – одной из 10 точек дальнейшего социально-экономического роста Ярославской области. Это, в частности, развитие молочного и мясного скотоводства, сохранение уникальной ярославской породы коров – в этом году племзавод «Ярославка» привезет ее на выставку, производство органической сельхозпродукции. На «Золотой осени – 2016» угличские молочные продукты высоко оценил Дмитрий Медведев. Уверен, что и на этот раз наш регион покажет себя с лучшей стороны.



В этом году стенд Ярославской области будет находиться в самом эпицентре событий – рядом со стендом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Регион представят 14 соэкспонентов. В рамках экспозиции «Магазин земли» будет создано интерактивное пространство, в которое войдут инвестиционные площадки всех муниципальных районов области. Кроме того, на стенде будут презентованы новые бренды ведущих сельхозтоваропроизводителей.



В рамках работы форума планируется заключение ряда важных для региона инвестиционных соглашений как с новыми инвесторами, так и с действующими предприятиями, банковским сектором, а также с другими субъектами РФ.



«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны уже 19 лет. Деловая программа этого года будет рекордной по числу событий: запланировано более 40 мероприятий различных форматов. Основная тема – развитие экспортного потенциала отрасли.



Состоятся специализированные семинары, тематические круглые столы и конференции, отраслевые конкурсы и многое другое. Центральным событием станет агробизнес-форум, тема которого – «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост».