​Предварительные итоги кормозаготовительной и уборочной кампании подвели 27 сентября на расширенном заседании Правительства Ярославской области.



– Уборочная кампания, как и вся работа сельских товаропроизводителей в этом году серьезно осложнялась неблагоприятными погодными условиями, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Мы даже были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации в трех районах – Даниловском, Пошехонском и Ярославском. Стоит отметить при этом, что, несмотря на погоду, аграрии смогли осуществить заготовку кормов в необходимом объеме. Результаты здесь не хуже, чем были год назад. А вот по зерновым, картофелю, овощам темпы уборки и валовый сбор пока существенно ниже прошлогодних показателей.



Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев, заготовлено 88,2 тысяч тонн сена. Это 108 % к уровню 2016 года. Также хорошие показатели по сенажу и зерносенажу. Этих кормов заготовлено 221 тысяча и 28 тысяч тонн, соответственно, что значительно превышает прошлогодние результаты. Что касается уборочной кампании, то сбор зерновых, картофеля и овощей пока ниже запланированных показателей. На сегодняшний день убрано 77% уборочной площади. Полностью на площади 360 гектаров выполнен план по уборке зеленого горошка.



Дмитрий Миронов поручил держать ситуацию с уборкой зерновых на контроле. А также, чтобы эффективно использовать пригодные для уборки с точки зрения погодных условий дни, оперативно решать вопросы по перераспределению между хозяйствами уборочной техники.



Отдельно участники совещания остановились на ходе работ по воду в оборот сорока тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Было отмечено, что на сегодняшний день введено в оборот 32, 7 тысяч гектаров или 82% от плана. Лидерами среди муниципальных образований по вовлечению в сельхозоборот земель являются Некрасовский, Угличский и Большесельский районы. Здесь введены в оборот 197, 159 и 103 % соответственно.



Эти показатели включены в «Рейтинг – 76» – ежеквартальный мониторинг деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области.



В завершение встречи председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко попросил глав районов уже к следующему заседанию подготовить план по вводу в оборот земель на следующий год.