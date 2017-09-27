​С 27 по 30 сентября в Ярославле проходит XII конгресс Российского общества ринологов, которому в этом году исполняется 25 лет. Для участия в мероприятии в областной центр съехались более 500 специалистов из России, Германии, Турции, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Среди них - врачи-оториноларингологи, аллергологи, пластические хирурги.



В церемонии открытия конгресса, которая прошла в Ярославской филармонии, принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



– Такие встречи профессионалов чрезвычайно важны, поскольку позволяют познакомить специалистов с лучшими инновационными наработками, сделанными в отрасли, – отметил Дмитрий Миронов. – Ярославль давно стал одним из главных центров развития ринологии. Наша цель – сделать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь доступной для всех жителей региона.



В торжественной обстановке прошло награждение специалистов премией «Золотое зеркало» за наибольший вклад в развитие ринологии. Ее присудили Метину Онерчи из Анкары за всестороннее развитие и обучение коллег, доктору медицинских наук Сергею Карпищенко из Санкт-Петербурга – в номинации «Командная работа», а также президенту Российского общества ринологов Андрею Лопатину – «За любовь и преданность профессии».



– Не случайно конгресс проходит у нас. С Ярославлем связаны очень важные вехи становления и продвижения общества ринологов, – приветствовал всех заведующий кафедрой оториноларингологии Ярославской медицинский университет, профессор Аркадий Клочихин, – хочется всем коллегам пожелать новых профессиональных знаний и успехов в работе.



В рамках конгресса известные отечественные и зарубежные ринологи проведут лекции и мастер-классы. Запланировано обсуждение как традиционных практик, так и новых экспериментальных методик лечения.



Справка



Ярославская школа ринологов внесла весомый вклад в развитие службы и последипломного образования. Основатель и первый заведующий кафедрой ЛОР-болезней в Ярославле и впоследствии ректор медицинского института – профессор Владимир Ермолаев.



В 1990 году по инициативе профессора Владимира Козлова в Ярославле был организован первый в России ринологический центр. Сегодня его разработки широко используются как в нашей стране, так и за рубежом. Обучающие курсы при Ярославской областной больнице, также ставшие первыми в стране, познакомили с региональным опытом не одно поколение ринологов.



Сегодня ярославские специалисты являются инициаторами внедрения в работу ЛОР-клиник новейших технологий с использованием современного оборудования и материалов.