​29 сентября в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи.



С 9 до 17 часов граждане могут получить консультацию по правовым вопросам в общественных приемных губернатора в городских округах и муниципальных районах по следующим адресам:



– с. Большое Село, пл. Советская, д. 5, каб. 25;



– пгт Борисоглебский, пл. Советская, д. 5;



– с. Брейтово, пл. Советская, д. 1, каб. 20;



– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;



– г. Данилов, Соборная пл., д. 14а, каб. 3;



– г. Любим, ул. Набережная реки Обноры, д. 1;



– г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18, каб. директора Опочининской библиотеки;



– с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 23, каб. 38;



– пгт Некрасовское, ул. Мира, д. 6;



– пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, каб. районного совета ветеранов;



– г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 9;



– г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9, каб. 218;



– г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56, 2-й этаж, зал совещаний;



– г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 89, каб. 227;



– г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35, каб. 8;



– г. Углич, Успенская площадь, д. 2, каб. 101;



– г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 20г;



– г. Ярославль, Ленинградский пр., д. 50;



– г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 74а;



– г. Ярославль, Московский пр., д. 107, каб. 335а.



Также консультацию адвоката можно будет получить в Общественной палате региона с 9 до 12 часов (г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28).



По вопросам нотариальной деятельности консультирование будет организовано в Ярославской областной нотариальной палате с 10 до 13 часов (г. Ярославль, пр. Ленина, д. 7, корп. 2), а также в помещениях нотариальных контор Ярославской области в часы их работы. Телефон для справок: (4852) 71-51-63.



По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в Ярославское региональное отделение «ФинПотребСоюза» с 10 до 15 часов (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2, оф. 421, пропускная система, телефон для записи: 64-99-83).



Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (г. Ярославль, пр. Октября, д. 17г, каб. 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.



Кроме того, с 9 до 17 часов будет работать единый многоканальный call-центр, открытый Ярославским региональным отделением Ассоциации юристов России. По единому номеру (4852) 490-940 граждане смогут получить оперативную первичную юридическую помощь квалифицированных специалистов, а также больше узнать о работе всех пунктов бесплатной юридической помощи в этот день.