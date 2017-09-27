​За первое полугодие департамент государственного жилищного надзора Ярославской области провел 2324 проверки в отношении управляющих компаний. В результате выдано более 720 предписаний и возбуждено 1334 административных дела – это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В полную силу заработал механизм лицензионного контроля.



В частности, к административной ответственности за нарушение лицензионных требований будет привлечена УК «Белая линия» Переславля-Залесского. В рамках выездного форума «Ярославский управдом», который прошел в этом городе, комиссия во главе с директором регионального департамента государственного жилищного надзора Еленой Скоробогатовой побывала в доме №42 в микрорайоне Чкаловском. От его жителей постоянно поступают жалобы на бездействие управляющей организации.



– Из-за постоянного затопления подвала дома у нас дышать нечем в квартирах! На пятом этаже нельзя находиться, уж не говоря про первые этажи. УК бездействует, кровля протекает, ручей вот такой ширины, и ничего не подставишь. Помогите нам избавиться от этой УК! – с такими высказываниями жители дома встретили комиссию.



Комиссия отметила повреждения остекления оконных рам в подъездах, неустраненные дефекты кровельного покрытия, пораженные коррозией трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, отсутствие теплоизоляции на инженерных коммуникациях и затопленный подвал. Все это свидетельствует: многоквартирный дом к прохождению отопительного сезона не готов. Подготовлено соответствующее письмо в адрес директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов для принятия мер реагирования.



В июне текущего года сотрудники департамента госжилнадзора уже проводили проверку по данному дому и выявили ряд серьезных нарушений. Управляющей организации было выдано предписание. Однако выяснилось, что «Белая линия» так и не приступила к выполнению работ.



По словам главного инженера УК Михаила Муленкова, виновник постоянных подтоплений подвала и несвоевременной очистки коллектора и колодцев – ресурсоснабжающая организация МУП «Спектр». Однако соответствующие заявки от управляющей организации туда поступили только в феврале 2017 года.



– Сложившаяся ситуация недопустима, – подчеркнула Елена Скоробогатова. – По результатам проверки управляющей организации выдано предписание на устранение в кратчайшие сроки выявленных нарушений, а юридическое лицо и должностное лицо ООО «УК «Белая линия» будут в очередной раз привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Главная цель проверок департамента – защитить права граждан в сфере жилищного законодательства.